Dance Gavin Dance live on tour

In der METAL HAMMER-Aprilausgabe dreht sich die Titel-Story um die absoluten Thrash Metal-Größen Exodus und Metallica.
Ihr bekommt METAL HAMMER 04/2026 ab dem 13.03.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Exodus vs. Metallica Das Thrash-Jahr 2026 geht weiter – und zwar mit einem neuen Opus aus dem Hause Exodus mit dem Titel GOLIATH! Neben Gary Holt, der sich dazu äußert, befragte Matthias Weckmann auch Schlagzeuger Tom Hunting über den Zauber der Band-Heimat, die sagenumwobene San Francisco Bay Area. In einem Add-on würdigt Marc Halupczok das wohl größte Werk, das aus dieser Region hervorgegangen ist: MASTER OF PUPPETS von Metallica. Wir sagen: Maximum Thrash! Schlagabtausch:…
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