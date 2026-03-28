Dead Stilettos live on tour

The Hu bei ‘One Piece’. Metal goes Ballett. ‘Kreator – Hate & Hope’ im Interview. Album der Woche von Lamb Of God u.a.

Back In Black – das Metal-Update Blue Medusa: Alissa White-Gluz präsentiert ihre neue Band Ballett-Solist singt in Metal-Band The Hu und mehr: So viel Metal steckt in ‘One Piece’ Alice Cooper kündigt seine Autobiografie an Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit Smith/Kotzen, Avatar und Heaven Shall Burn Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Lamb Of God INTO OBLIVION Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To…