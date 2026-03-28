Warp Chamber live on tour

Vor einem Vierteljahrhundert veröffentlichten Opeth ihr Fünftwerk BLACKWATER PARK. Am Jubiläumstag reisen wir zurück.
Wenn ein Album nach einem Vierteljahrhundert noch immer wie ein Naturereignis wirkt, dann hat es etwas richtig gemacht. BLACKWATER PARK, das fünfte Studioalbum der schwedischen Progressive Metal-Größe Opeth, gehört genau in diese Kategorie: ein Werk, das sich weigert, brav in Song-Strukturen zu denken, und stattdessen lieber in Bewegungen, Stimmungswechseln und musikalischen Grenzverschiebungen lebt. Heute gilt es als Meisterwerk - doch der Weg dorthin war nicht geradlinig. Ein neuer Produzent betritt die Bühne Mit BLACKWATER PARK begann eine der fruchtbarsten Kooperationen des Genres: Steven Wilson (Porcupine Tree) produzierte erstmals ein Opeth-Album - und man hört es. Wo die Band zuvor schon…
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