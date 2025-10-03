Faetooth live on tour

Heute jährt sich die Veröffentlichung des Angel Witch-Werks SCREAMIN ’N’ BLEEDING zum 40. Mal. Wir blicken zurück.

Die Mitte der Achtziger war für die New Wave Of British Heavy Metal (NWOBHM) eine Zeit des Wandels und der Unsicherheit. Viele der einst gefeierten Bands hatten sich aufgelöst, ihre Mitglieder waren in andere Projekte abgewandert, oder sie kämpften mit dem musikalischen Umbruch, den Glam-, Speed- und Thrash Metal mit sich brachten. Diamond Head etwa verloren ihren Plattenvertrag und drifteten ins Abseits, Tygers Of Pan Tang wechselten zu einem kommerzielleren Sound, der ihre Fan-Basis spaltete, und Samson versuchten sich mit neuen Sängern neu zu erfinden - oft mit mäßigem Erfolg. In dieser Phase, in der die NWOBHM ihren Zenit überschritten…