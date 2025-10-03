Druugg live on tour

Der einstige In Flames- und derzeitige The Halo Effect-Bassist Peter Iwers strebt eine Karriere in der schwedischen Kommunalpolitik an.

Während The Halo Effect kurz vor der Veröffentlichung ihrer EP WE ARE SHADOWS stehen, hat Bassist Peter Iwers eine Ankündigung zu machen. Der Musiker will sich fortan politisch engagieren und tritt der gemäßigten Partei Moderaterna bei. Die Partei ist eine der ältesten in Schweden und vertritt eher konservative Werte. Engagement und Verantwortung In den Sozialen Medien postete Peter Iwers seine Bekanntmachung mit einer Liste der Nominierten für Göteborg. Dazu schreibt er: „In den letzten Jahren habe ich in den Medien und auf Sozialen Plattformen oft Themen angesprochen – von Pandemie-Management über (meiner Meinung nach) veraltete Alkoholgesetze bis hin zur Aufhebung…