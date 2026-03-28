Flying Moon In Space live on tour

Kreator-Frontmann dachte über einen möglichen Einstieg bei Celtic Frost nach. Er entschied sich dagegen, weil er eigene Pläne verfolgte.
Bevor Mille Petrozza mit Kreator durchstartete, erwog er, Teil der schweizerischen Thrash Metal-Band Celtic Frost zu werden, wie er im Interview mit dem Podcast ‘Heavy Stories’ erzählte. Letztendlich entschied er sich bekanntermaßen dagegen. Der Grund: Der Musiker verfolgte eigene Pläne. Keine Zeit für Nebenaufgaben „Ich war überwältigt, weil ich sie sehr respektierte und sie für eine der besten Bands der Welt hielt. Und ich bin noch immer der Meinung, dass sie definitiv zu den Innovatoren gehörten“, sagte Petrozza. „Ich wusste zwar, dass ich meine eigene Band hatte, wollte aber trotzdem sehen, wie sie arbeiten, weil sie super Leute und wir…
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