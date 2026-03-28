Gloryhammer live on tour

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Album des Monats 03/2026: Hoaxed DEATH KNOCKS
Hoaxed-2026a_Shimin Karmel-PR-q
Hoaxed wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Sylosis, Vreid und Converge auf die Plätze verweisen.
Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Märzausgabe: Hoaxed DEATH KNOCKS Das Album des Monats März 2026 stellen Hoaxed. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,58 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. >> Lest hier das komplette Review zu DEATH KNOCKS von Hoaxed << *** Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop/einzelhefte *** Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Märzausgabe 2026! *** Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im…
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