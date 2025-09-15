Gotts Street Park live on tour

Dass Kelly Osbourne kein Blatt vor den Mund nimmt, ist bekannt. Nun legt sie sich mit WWE-Superstar Becky Lynch an.
Wie ihre Mutter Sharon teilt auch Kelly Osbourne gerne mal aus. Diesmal sah sich der jüngste Spross des kürzlich verschiedenen „Prince Of Darkness“ jedoch sogar dazu gezwungen, die Ehre ihres Vaters und seiner Heimat zu verteidigen. Ausgerechnet ein Mitglied der WWE, die eine lange Geschichte mit Ozzy Osbourne verbindet, hat wenig schmeichelhafte Äußerungen von sich gegeben. Zu früh oder generell bedenklich? In der Welt des professionellen Wrestlings gibt es ein Konzept, genannt „Cheap Heat“. Dabei redet ein Wrestler (meist der momentane Bösewicht) schlecht über die Stadt, in der die Veranstaltung stattfindet. Normalerweise wird sich dabei über ein beliebtes Sportteam oder…
