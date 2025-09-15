Gurriers live on tour

Knorkator im Interview! METAL HAMMER gedenkt dem verstorbenen Atomic Steif (Sodom). Neue Alben von Der Weg einer Freiheit, Paradise Lost, Castle Rat u.a.
Live To Win – die Verlosung Gewinnt hier Konzert-Tickets für das Tankard-Heimspiel am 9.1.2026 in der Batschkapp Frankfurt! Back In Black – das Metal-Update Atomic Steif ist tot. Sodom und Holy Moses mussten jüngst Abschied von ihrem einstigen Schlagzeuger Guido Richter nehmen. METAL HAMMER im Garten der Sünde: Wie Metal ist der ‘ZDF Fernsehgarten’ mit Battle Beast, Wind Rose, Enemy Inside u.a.? Wir haben bei ‘Rock im Garten’ reingeguckt. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME Der Weg Einer Freiheit…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.