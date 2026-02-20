Toggle menu

Gus Englehorn live on tour

Adrian Smith: Neuer Umgang mit Iron Maiden
Smith/Kotzen
Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith kommt mit seinem Projekt Smith/Kotzen auf Deutschland-Tournee. Im METAL HAMMER-Interview zieht er Bilanz.
Smith/Kotzen touren im Februar und März 2026 durch Deutschland – präsentiert von METAL HAMMER. Vorab trafen wir den Iron Maiden-Gitarristen zum Interview. Im persönlichen Gespräch blick Adrian Smith auf den Beginn des gemeinsamen Projektes mit Richie Kotzen. Die beiden Musiker hatten sich erstmals 2021 unter dem Namen Smith/Kotzen für ihr Debütalbum zusammengeschlossen, welches es in Großbritannien in die Top 20 schaffte und auch in Europa sowie Nord- und Südamerika ein großer Erfolg wurde. Die Live-Auftritte der beiden wurden auf beiden Seiten des Atlantiks gefeiert. Im Jahr 2024 kamen sie wieder zusammen, um ihr zweites Studioalbum BLACK LIGHT/WHITE NOISE aufzunehmen. METAL…
