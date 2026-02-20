Corpus Offal live on tour

Nachdem sich die Band vorerst eine Auszeit verordnet hatte, stieg nun Frontfrau Kristina Vega aus. Die Gründe bleiben undurchsichtig.

Erst vor wenigen Tagen verkündeten Cobra Spell, auf unbestimmte Zeit pausieren zu wollen. Nun hat sich auch Frontfrau Kristina Vega zu Wort gemeldet – und verkündet prompt ihren endgültigen Ausstieg aus der Band. Die Gründe dafür ließ sie nur erahnen. Cobra Spell bröckeln weiter auseinander „Mit der Ankündigung von Cobra Spell gestern geht ein wichtiger Abschnitt meines Lebens zu Ende“, erklärte Vega in ihrem Statement. „Ich möchte mir einen Moment nehmen, um meine tiefste Dankbarkeit für alles auszudrücken, was diese Reise in mein Leben gebracht hat – die Musik, die Bühnen, die Menschen, die ich unterwegs kennenlernen durfte, und all…