Corpus Offal live on tour

Nachdem sich die Band vorerst eine Auszeit verordnet hatte, stieg nun Frontfrau Kristina Vega aus. Die Gründe bleiben undurchsichtig.
Erst vor wenigen Tagen verkündeten Cobra Spell, auf unbestimmte Zeit pausieren zu wollen. Nun hat sich auch Frontfrau Kristina Vega zu Wort gemeldet – und verkündet prompt ihren endgültigen Ausstieg aus der Band. Die Gründe dafür ließ sie nur erahnen. Cobra Spell bröckeln weiter auseinander „Mit der Ankündigung von Cobra Spell gestern geht ein wichtiger Abschnitt meines Lebens zu Ende“, erklärte Vega in ihrem Statement. „Ich möchte mir einen Moment nehmen, um meine tiefste Dankbarkeit für alles auszudrücken, was diese Reise in mein Leben gebracht hat – die Musik, die Bühnen, die Menschen, die ich unterwegs kennenlernen durfte, und all…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.