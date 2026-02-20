Eyehategod live on tour

Space Of Variations

Metalcore

Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 haben Space Of ­Variations aus der Ukraine bereits für Furore gesorgt: Zwei Auszeichnungen als beste Metalcore-Band des Landes und eine Tournee mit Jinjer sprechen für sich. Mit ihrem dritten Album POISONED ART zeigen sie einmal mehr, dass sie sich nur ungern an Genre-Grenzen halten. Die Band verbindet brutalen Metalcore […]