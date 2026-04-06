Gymmick & die Erben live on tour

Da haben einige Metallica-Fans sicher geschaut wie ein Auto, als ihr Trujillo aus Plastik in der falschen Verpackung eingetroffen ist.
Merchandise in jeglichen Variationen erfreut sich bei Heavy Metal-Fans seit jeher großer Beliebtheit. Doof ist nur, wenn das gewünschte Produkt nicht in der gewünschten Qualität oder gar fehlerhaft daherkommt. Von diesem Hintergrund ausgehend haben sich einige Metallica-Liebhaber darüber gewundert, was ihnen zugestellt wurde. Bei dem Ganzen geht es um die beliebten Funko Pop!-Figuren, von der es zuletzt auch ein Robert Trujillo-Manschgerl gab. Hoppala! Das Problem: Aufgrund eines skurrilen Produktions-Malheurs traf der Funko Pop!-Metallica-Bassist nicht in der entsprechenden M72-Verpackung, sondern in einer ‘South Park’-Box ein (siehe Foto). So erzählten mehrere Käufer (unter anderem in dieser Facebook-Gruppe) davon, dass zwar die richtige…
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