Halsey live on tour

Bereits seit Jahren kursieren Gerücht um ein neues Limp Bizkit-Album. Nun wird es konkreter, und ein erstes Lied tauchte auf.

Hat das geduldige Warten bereits demnächst ein Ende? Limp Bizkit-Fans wurden in der Vergangenheut bereits hart auf die Probe gestellt und mussten ihren Geduldsfaden stark trainieren müssen. Zwischen dem vorletzten Album der Nu Metal-Veteranen GOLD COBRA (2011) und ihrem letzten Werk STILL SUCKS (2021) verging immerhin ein ganzes Jahrzehnt. Nun hat Frontmann Fred Durst selbst Öl ins Feuer der Gerüchteküche geschüttet und sprach öffentlich über neues Material von Limp Bizkit. Bereits im Oktober 2024 posteten Band-Mitglied Instagram-Storys, in denen sie im Studio zu sehen waren. Dazu gab es die Aufforderung der Musiker, ihre Fans sollen sich für "funky funky" bereit…