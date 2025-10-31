Harakiri for the Sky live on tour

Gary Moore startete nach seiner Zeit bei Thin Lizzy seine Solokarriere. Vor genau 40 Jahren veröffentlichte er einen Meilenstein.
Als Gary Moore 1985 sein fünftes Soloalbum RUN FOR COVER veröffentlichte, war das mehr als nur ein weiterer Meilenstein in seiner Diskografie. Es war der Moment, an dem der nordirische Gitarrenvirtuose endgültig aus dem Schatten seiner Vergangenheit trat und sich als Solokünstler etablierte. Vier Jahrzehnte später gilt das Album als stilprägende Wegmarke, die Moores musikalische Handschrift für die kommenden Jahre definieren sollte. Ein volles Haus bei Gary Moore RUN FOR COVER lebt nicht nur von Moores unverkennbarer Gitarrenarbeit, sondern auch einer beeindruckenden Liste von Gastmusikern. Glenn Hughes (Deep Purple), Paul Thompson (Roxy Music) und vor allem Phil Lynott, Moores langjähriger…
