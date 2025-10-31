Oscar Jerome live on tour

Falk Maria Schlegel von Powerwolf im Video-Interview bei Rock am Ring.
"Ich kann mich an fast jede Show erinnern": Falk Maria Schlegel von Powerwolf im Interview über die Live-Karriere der Band. Was im Jahr 2004 als unkonventionelles Projekt begann, hat sich zu einer der erfolgreichsten Heavy Metal-Bands der Welt entwickelt. Powerwolf: Tour-Pläne und Live-Album 2026 Die "Summer Of The Wicked"-Tour liegt gerade erst hinter ihnen, doch die Wölfe sind weiterhin bereit, die renommiertesten Bühnen der Welt zu erobern! Der nächste Schritt ist ihre Rückkehr nach Nordamerika – die große Headlinertour durch die USA und Kanada beginnt am 17. September 2025 im kanadischen Toronto. Danach setzen sie ihre Messe nur einen Tag…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.