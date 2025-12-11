Toggle menu

Hot Mulligan live on tour

Februar 2026

Alles über Hot Mulligan

Lordi wettern gegen Streaming und Soziale Medien
Lordi, Summer Breeze 2024
Nicht zum ersten Mal positionieren Lordi sich altmodisch. Heute rechnen sie mit Streaming-Plattformen und der Digitalisierung ab.
In einem aktuellen Interview mit dem Magazin NINE:32 sprach Mr. Lordi, Frontmann der finnischen Hard Rock-Band Lordi, über seine Inspirationsquellen. Anders als angenommen konnte er keine konkreten Beispiele nennen: "Alles, was unter dem Namen Lordi erscheint, ist authentisch und ehrlich", berichtete er. Die Wurzel des Bösen "Das liegt daran, dass ich alles für die kleinste Zielgruppe dieser Welt schreibe: mich selbst. Wenn es noch jemandem gefällt, freut es mich natürlich." Auf die Nachfrage, ob er wirklich keine Künstler nennen könne, die ihm Ideen liefern, erwiderte er: "Nein. Da muss ich ehrlich sein. Es gibt keinen modernen Musiker, der mich beeinflusst. Ich…
