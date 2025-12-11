The Hirsch Effekt live on tour

Mit Lynch Mob hat George Lynch sein neuestes Studioalbum DANCING WITH THE DEVIL veröffentlicht. Das Band-Ende naht.
Das komplette Interview mit George Lynch findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Die Gründung von Lynch Mob war für dich eine persönliche Zäsur, oder? George Lynch: Es war in der Tat ein harter Kampf. Ich musste die richtigen Band-Mitglieder finden, den richtigen Deal an Land ziehen, die richtigen Songs schreiben, die richtige Platte machen, alles. Für mich war es eine mordsmäßige Anstrengung, aber nach all dem aufgestauten Frust war ich bis in die Haarspitzen motiviert. Man darf nicht vergessen,…
