Future Palace live on tour

Die Black Metal-Pioniere Mayhem kündigen ihr siebtes Studioalbum an. In diesem Zuge kommt auch die erste Single-Auskopplung.

Sechs Jahre liegt der letzte Langspieler DAEMON bereits zurück, nun kündigen Mayhem Album Nummer sieben an. Das gute Stück trägt den klangvollen Titel LITURGY OF DEATH und soll am 6. Februar 2026 via Century Media erscheinen. Im Mit ‘Weep For Nothing’ veröffentlichen Necrobutcher und seine Truppe einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Scheibe. Erst im vergangenen Jahr feierten Mayhem ihren 40. Geburtstag, der mit einer kleinen Tournee durch Europa begangen wurde. Außerdem kündigte Necrobutcher vor ziemlich genau einem Jahr an, dass 2025 vorrangig mit der Arbeit am neuen Album verbracht wird. „Ich denke, wir werden im März zusammenkommen und anfangen,…