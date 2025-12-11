Future Palace live on tour

Die Black Metal-Pioniere Mayhem kündigen ihr siebtes Studioalbum an. In diesem Zuge kommt auch die erste Single-Auskopplung.
Sechs Jahre liegt der letzte Langspieler DAEMON bereits zurück, nun kündigen Mayhem Album Nummer sieben an. Das gute Stück trägt den klangvollen Titel LITURGY OF DEATH und soll am 6. Februar 2026 via Century Media erscheinen. Im Mit ‘Weep For Nothing’ veröffentlichen Necrobutcher und seine Truppe einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Scheibe. Erst im vergangenen Jahr feierten Mayhem ihren 40. Geburtstag, der mit einer kleinen Tournee durch Europa begangen wurde. Außerdem kündigte Necrobutcher vor ziemlich genau einem Jahr an, dass 2025 vorrangig mit der Arbeit am neuen Album verbracht wird. „Ich denke, wir werden im März zusammenkommen und anfangen,…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.