Ice Nine Kills live on tour

Während Mitte der Neunziger bereits der nächste Mainstream-Trend gefunden ist, tut man sich im (Hard) Rock- und Heavy Metal-Segment noch schwerer.
Die kompletten 66,6 Reviews der wichtigsten Alben des Metal-Jahres 1996 findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Apocalyptica PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS Selten hat ein Cover-Album, noch dazu ein Debüt, eine Karriere so mächtig ins Rollen gebracht wie PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS von Apocalyptica. Was ursprünglich als Universitätsprojekt anfängt, katapultiert die Finnen auf die großen Bühnen der Rock- und Metal-Welt. Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen, Max Lilja und Antero Manninen lernen sich 1993 an der renommierten Sibelius Akademie der Künste in…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.