Ice Nine Kills live on tour

Während Mitte der Neunziger bereits der nächste Mainstream-Trend gefunden ist, tut man sich im (Hard) Rock- und Heavy Metal-Segment noch schwerer.

Apocalyptica PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS Selten hat ein Cover-Album, noch dazu ein Debüt, eine Karriere so mächtig ins Rollen gebracht wie PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS von Apocalyptica. Was ursprünglich als Universitätsprojekt anfängt, katapultiert die Finnen auf die großen Bühnen der Rock- und Metal-Welt. Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen, Max Lilja und Antero Manninen lernen sich 1993 an der renommierten Sibelius Akademie der Künste in…