Indecent Behavior live on tour

Sebastian Bach fühlt sich geehrt, bei den anstehenden Konzerten von Twisted Sister Dee Snider ersetzen zu dürfen.

Wie Twisted Sister kürzlich bekanntgaben, wird der frühere Skid Row-Sänger Sebastian Bach bei einigen Konzerten Frontmann Dee Snider ersetzen. Laut Ersterem hat er dafür den Segen der Band bekommen. In einem Interview mit 'Trunk Nation With Eddie Trunk’ teilte er außerdem mit, dass er bereits seit Jahrzehnten Fan von Twisted Sister sei und sich außerordentlich geehrt fühle, diesen Platz einzunehmen. Zurück zum Anfang „Ich habe gerade Tränen in den Augen“, sagte Bach. „Ich bin die Nummer zwei bei SMF (Sick Mother-Fucker – Anm.d.A.). Dee Snider hat mich so genannt. Ich habe gerade ein Soloalbum namens CHILD WITHIN THE MAN veröffentlicht,…