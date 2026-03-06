Indecent Behavior live on tour

Sebastian Bach fühlt sich geehrt, bei den anstehenden Konzerten von Twisted Sister Dee Snider ersetzen zu dürfen.
Wie Twisted Sister kürzlich bekanntgaben, wird der frühere Skid Row-Sänger Sebastian Bach bei einigen Konzerten Frontmann Dee Snider ersetzen. Laut Ersterem hat er dafür den Segen der Band bekommen. In einem Interview mit 'Trunk Nation With Eddie Trunk’ teilte er außerdem mit, dass er bereits seit Jahrzehnten Fan von Twisted Sister sei und sich außerordentlich geehrt fühle, diesen Platz einzunehmen. Zurück zum Anfang „Ich habe gerade Tränen in den Augen“, sagte Bach. „Ich bin die Nummer zwei bei SMF (Sick Mother-Fucker – Anm.d.A.). Dee Snider hat mich so genannt. Ich habe gerade ein Soloalbum namens CHILD WITHIN THE MAN veröffentlicht,…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.