Jiluka live on tour

Erik Grönwall hätte gerne länger bei Skid Row gesungen. Leider konnte er mit den Kernmitgliedern der Band keine Einigung finden.
Nur zwei Jahre zierte der schwedische Sänger Erik Grönwall die Spitze der Glam Metal-Formation Skid Row, bevor er krankheitsbedingt aufhören musste. Nun erzählt er im Interview mit Jorge Botas von Metal Global, warum es wirklich zu der Trennung kam und warum er sich einen anderen Umgang gewünscht hätte. Leukämieerkrankung Auf die Frage, warum er jetzt solo unterwegs sei, antwortet der Sänger: "Ich habe zehn Jahre lang mit der schwedischen Band H.E.A.T. gespielt. Danach wollte ich einfach etwas anderes tun. Ich wollte herausfinden, was es noch alles gibt. Aber dann wurde ich krank. Ich hatte vor fünf Jahren Leukämie. Als ich im…
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