EMF live on tour

Yes

4.5 / 7

Progressive Rock

Für eine noch immer aktive Prog Rock-Legende wie Yes kann es nur darum gehen, weiterhin respektiert zu werden und die Vergangen­heit lediglich als Basisorientierung zu nehmen. Diese Taktik ist allein deshalb angebracht, da ihr Originalsänger Jon Anderson nicht mehr an Bord ist und sein aktueller Nachfolger Jon Davison stimm­lich zwar in ähnlichen Gewässern fischt, aber […]