John 5 live on tour

Im Alter von 46 Jahren verstirbt Darkness-Bassist Benjamin Biller.
Die deutschen Thrasher Darkness trauern um ihren Bassisten Benjamin Biller. In einem Facebook-Post verkündeten sie am 6.3.2026 seinen Tod: Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geliebten Freund, geschätzten Bandkollegen und hingebungsvollen Familienvater. Sein Lachen, seine Freundschaft und seine Musik haben unser Leben bereichert und werden für immer in unseren Herzen weiterklingen. Ben hinterlässt eine Lücke, die nicht zu füllen ist und Erinnerungen, die uns für immer begleiten werden. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. In stiller Trauer -Bitte respektiert unsere Trauer und seht von Nachfragen ab-…
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