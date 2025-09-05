K4LT live on tour

Nachdem Fimbul Winter ihr Live-Debüt schon vor einer Weile absolviert haben, kündigen sie nun die Veröffentlichung einer EP an.
Fimbul Winter wurde von den einstigen Amon Amarth-Mitgliedern Niko Kaukinen (Schlagzeug), Anders Biazzi (ehemals Anders Hansson – Gitarre) sowie dem ehemaligen Drummer Fredrik Andersson (Lead-Gitarre) ins Leben gerufen. Für den Gesang ist der gebürtige Australier Clint Williams (Nemesium, Munitions) zuständig. Der Bass ist derweil scheinbar nicht dauerhaft besetzt. 2023 wurde in den Sozialen Medien noch Linus Nirbrant (Darkened, This Ending) vorgestellt. 2024 folgte Gustav Myrin (Gods Forsaken, Just Before Dawn). Was einmal war Im Studio soll jedoch Tobias Cristiansson (Necrophobic, Grave, Dismember) für die tiefen Töne verantwortlich gewesen sein. Sei es, wie es sei – Fimbul Winter sind mit den…
