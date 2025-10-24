Kärbholz live on tour

Sepultura sind momentan auf ausgedehnter Abschiedstournee. Mittendrin hatte die Band offenbar Zeit, an neuen Songs zu arbeiten.

2023 haben Sepultura das Ende der Band verkündet - jedoch nicht, ohne den Abschied gebührend zu feiern. Seit Anfang 2024 befindet sich die Groove Metal-Institution daher bereits auf Abschiedstournee, die bis 2026 andauern soll. Gitarrist Andreas Kisser verriet vergangen November, dass „jede Show seit Beginn der Tour“ aufgezeichnet werde, woraus am Ende ein Live-Album entstehen soll. Eigentlich ein schöner Abschluss. Spontan Nun scheinen Selputura ihr kreatives Pulver jedoch noch nicht vollends verschossen zu haben. In einem Interview beim Mystic Festival in Polen ließ Andreas Kisser quasi eine Bombe platzen. „Wir haben vier neue Songs und wollen nächstes Jahr eine EP…