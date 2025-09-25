Kordz live on tour

Musik ist nicht alles, und wer das Wacken Open Air kennt, der weiß auch das massive Rahmenprogramm zu schätzen.
Sowohl im Wasteland als auch im Wackinger Village erwarten euch beim Wacken Open Air 2025 von Cagefights bis Ritterkämpfe und von Walking Acts über Motor- bis hin zu Feuer-Shows aller Art, ein Feuerwerk der Sinne – und das natürlich entsprechend musikalisch untermalt! Wackinger Beergarden & Santa Promilla Hier bringen euch viele Solokünstler, aber auch Akustikduos wie Van Tastik, Lutz Drenkwitz, Tales Of Nebelheym, Nikkijara die Teufelsgeigerin, NeuRuTics, Tabernis, Incantatem, Angry Zeta, Whizbow und Gregor Sintram auf Touren! Hier findet ihr eine Übersicht über die Party & Walking Acts. Wackinger Kampfplatz Showkampftraining und Bruchenballturniere des SSK, Rittershows, Heerlagerumzüge, Feuervarieté, Tanzdrachen Walkacts,…
