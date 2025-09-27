Able Noise live on tour

Die Kinder, Enkel und Großenkel von Kiss-Rocker Gene Simmons brauchen sich keine Sorgen um Geld machen.
Gene Simmons redet am liebsten über welches Thema? Richtig: Kohle, Zaster, Bares, Moneten, Knete, Asche, Euronen, Dollar. Der Kiss-Bassist tat dies jüngst im The HoneyDew Podcast. Im Gespräch mit Gastgeber Ryan Sickler philosophierte der 76-Jährige über den Wert des Geldes, welchen ihm seine Mutter beigebracht hat. Eine Frage der Perspektive "Es ist interessant", findet Gene Simmons. "Unterschiedliche Kulturen denken unterschiedlich über Geld. Wenn man nicht jüdisch ist, ist ein gesparter Penny ein eingenommener Penny. [...] Also wenn man kein Jude ist, sagen die Leute: Du bist sparsam. Aber wenn man Jude ist: Du bist verdammt geizig. Wenn mir jemand sagt,…
