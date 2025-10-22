League Of Distortion live on tour

Im März 2023 erlitt Blaze Bayley einen Herzinfarkt, woraufhin ihm ein vierfacher Bypass gesetzt wurde. Nun rekapituliert der Sänger.

Fast schon das ganze Jahr ist Blaze Bayley auf den Bühnen Europas unterwegs, um das 25. Jubiläum seines Solodebüts SILICON MESSIAH (2000) zu zelebrieren. Im Frühjahr 2023 hätte der einstige Iron Maiden-Sänger das wohl kaum für möglich gehalten. Nachdem er zu Hause einen Herzinfarkt erlitten hatte, erhielt Bayley einen vierfachen Bypass. Die Zeit der Genesung war und ist jedoch alles andere als einfach, wie der Sänger im Interview mit Metal Global erzählt. Rückschläge und Pasteten Auf die Frage, wie es ihm geht, antwortet Blaze Bayley: „Ich hatte einen vierfachen Bypass und habe mich gut erholt.“ Es hätte jedoch einen Rückschlag gegeben,…