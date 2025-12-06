Luna Simao live on tour

Limp Bizkit rocken ‘Battlefield 6’ mit drei Songs, darunter ein neuer und ein brandneuer - ohne Fred Durst!

Mit ‘Battlefield 6’ ist seit dem 10. Oktober eines der Game-Highlights des Jahres 2025 draußen. Auch im Soundtrack ist reichlich Action geboten: Neben Pantera, The Prodigy, den Red Hot Chili Peppers und anderen sind Limp Bizkit mir gleich drei Tracks vertreten - darunter das offizielle Theme des Spiels. Die Playlist umfasst 14 Songs, die nicht nur in Zwischensequenzen, Singleplayer-Kampagnen und Menüs zu hören sind, sondern auch im Radio der unterschiedlichen Fahrzeuge (ob Kampfpanzer, Jeep oder Helikopter). Der Fokus des ‘Battlefield 6’-Soundtracks liegt auf Rock und Metal, Nu-Metal, Alternative und Hard Rock. Von Limp Bizkit gibt es neben dem Klassiker ‘Break…