Marko Hietala live on tour

Seit einer Dekade arbeitet Jeff Young bereits an REVOLUTIONS. Das Ergebnis wird eine Reise durch den Entstehungsprozess, wie er verspricht.
Der frühere Megadeth- und aktuelle Kings Of Thrash-Gitarrist Jeff Young werkelt seit geraumer Zeit an seinem Soloalbum REVOLUTIONS. Laut eigener Aussage befindet er sich dabei in den letzten Zügen der Fertigstellung. Die große Bühne will er damit jedoch weniger sich selbst, sondern seinen Mitmusikern bereiten. Langatmiger Schaffensprozess „Der Prozess begann mit einer konkreten Absicht, aber ohne Bedingungen oder Zeitlimit. Ziel war es, einen frischen Sound zu kreieren und dabei Einflüsse und Fähigkeiten einfließen zu lassen, die ich über die Jahre gesammelt habe“, kommentierte Young in einem Beitrag auf Facebook. „Ich wollte keine Band gründen, sondern mit den besten Musikern zusammenarbeiten,…
