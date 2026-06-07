Mats Gustafsson live on tour

Offenbar haben Behemoth einen Deal mit Massacre Records abgeschlossen, um noch dieses Jahr ein exklusives Album zu veröffentlichen.
Eigentlich gehören Behemoth schon seit vielen Jahren zum Portfolio von Nuclear Blast. Vor fast genau einem Jahr erschien erst THE SHIT OV GOD über das Label. Jetzt haben jedoch Massacre Records mit Stolz bekanntgegeben, „eine Partnerschaft mit den polnischen Extreme-Metal-Legenden“ eingegangen zu sein. Unklar ist, ob es sich dabei um etwas Langfristiges oder eine einmalige Sache handelt. Klar ist indes, dass am 4. September ein exklusives Album namens I, SCVLPTOR via Massacre erscheinen soll. Darauf enthalten sind acht bisher unveröffentlichte Songs, und vorbestellt werden kann die Platte ab 1. Juni. Zu diesem Termin sollen auch Cover und Tracklist öffentlich gemacht…
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