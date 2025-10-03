Matti Klein live on tour

Bad Omens-Sänger Noah Sebastian spricht im Interview über neues Song-Material und seinen Perfektionismus. Seht hier das ganze Video!
Noah Sebastian war offenbar fleißig: Wie er in einem Interview mit dem Radiosender 93X erzählt, hat der Bad Omens-Sänger über die letzten Jahre viel Song-Material angesammelt. In welcher Form dieses veröffentlicht werden soll, ist aber noch unklar: "Wir haben genug Songs, aus denen man mehr als ein Album machen könnte!" Fertig ist das Album aber noch nicht: "Die größte Hürde ist das Hin und Her zwischen kreativen und Tour-Phasen, in denen man wieder in den Reise- und Performance-Modus kommen muss. Eine Liveshow vorzubereiten, kostet viel Zeit und kreative Energie. Wenn man danach versucht, beim Songwriting dort weiterzumachen, wo man aufgehört…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.