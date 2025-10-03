Daniel Kahn live on tour

Das Einmannprojekt Hellripper hat einen neuen Plattenvertrag unterschrieben. Mit der Ankündigung wird sogleich neue Musik versprochen.
2014 gründete der Schotte James McBain Hellripper. Seitdem hat sich das Einmannprojekt in Sachen Black-/Speed-Metal derart hervorgetan, dass es auch von großen Labels nicht unbemerkt blieb. Die letzten beiden Alben THE AFFAIR OF THE POISONS (2020) und WARLOCKS GRIM & WITHERED HAGS (2023) haben überwiegend positive Kritiken eingefahren. Seinerzeit noch bei Peaceville Records, soll die nächste Platte bei Century Media erscheinen. Ein neues Kapitel Das gaben sowohl das Label als auch Hellripper nun bekannt. McBain kommentiert:„Ich freue mich sehr, bekanntgeben zu dürfen, dass Hellripper nun bei Century Media Records unter Vertrag steht! Ich verfolge dieses Label schon seit langer Zeit…
