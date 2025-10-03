Itches live on tour

Die amerikanische Metalcore-Formation Attila hat kurz nach der Landung in Berlin ihre gesamte Europa-Tournee abgesagt.
Attila sorgten für Aufregung, als sie ohne Vorwarnung ihre komplette Tournee absagten, kurz nachdem sie mit ihrer gesamten Crew in Berlin gelandet waren. Die Band sollte am 2. August auf dem "Bordel Na Dunaji"-Festival in der Slovakei auftreten, bis der Veranstalter auf Instagram verkündete, dass die Band spontan abgesprungen sei. Überraschendes Aus Das Festival schreibt in einem Kommentar unter einem Post: "Leider haben wir sehr schlechte Nachrichten, die uns im letzten Moment überrascht haben ... Unser Samstags-Headliner Attila wird nicht erscheinen. Grund dafür ist, dass die Band nach ihrer Ankunft in Berlin die Kommunikation mit Management und Agentur eingestellt hat."…
