Monkeys On Mars live on tour

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Igorrr, H-Blockx, The Other sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Aephanemer ‘Le Cimetière Marin’ Blue Heron ‘Head Like A Hole’ Corrosion Of Conformity ‘Fire And Water’ Deez Nuts ‘5 Gold Chains’ Downswing ‘Too Little Too Late’ (feat. Chris Roetter) Edge Of Paradise ‘Falling Light’ Elder ‘Liminality / Dream State Return’ Enthroned ‘Raviasamin’ Gluecifer ‘The Idiot’ H-Blockx ‘Lights_Out’ Hei’an ‘Liberated’ Igorrr ‘Daemoni’ Kadavar ‘Total Annihilation’ Kreator ‘Seven Serpents’ Messa ‘Reveal’ Moonspell ‘In Tremor Dei’ (feat. Orquestra Sinfonietta de Lisboa) The Other ‘A Ghost From The ’80s’ Rage ‘Fire In Your Eyes’ Reliqa ‘Your Touch’ Revocation ‘Dystopian Vermin’ Stellar Circuits ‘Corridor’ Velvet Rush ‘Heart Of Stone’…
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.