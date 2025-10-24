Melody’s Echo Chamber live on tour

Glenn Hughes scheint mit der Musikindustrie abgeschlossen zu haben. Zumindest will er keine Arbeit mehr in ein Rock-Album stecken.

Glenn Hughes hatte sich zuletzt schon kritisch zum derzeitigen Zustand der Musik geäußert. Nun offenbart der frühere Deep Purple-Musiker, dass er daraus einen weiteren folgenschweren Schluss gezogen hat. So plant der 74-Jährige aktuell nicht, noch einmal ein Rock-Album zu komponieren, aufzunehmen und zu veröffentlichen. Dies gab der Sänger und Bassist im Interview bei Chaoszine zu Protokoll. Eintagsfliegen Das heißt: Es wird wohl keinen Nachfolger zum Anfang September 2025 erschienenen CHOSEN geben. "Ich denke nicht, dass ich ein weiteres Rock-Album machen werden. Wisst ihr, warum? Niemand kauft mehr Alben. Ich meine das im Allgemeinen. Ich schreibe diese Sachen, nehme sie auf, mache…