Melody’s Echo Chamber live on tour

Glenn Hughes will kein weiteres Album mehr machen
Glenn Hughes
Glenn Hughes scheint mit der Musikindustrie abgeschlossen zu haben. Zumindest will er keine Arbeit mehr in ein Rock-Album stecken.
Glenn Hughes hatte sich zuletzt schon kritisch zum derzeitigen Zustand der Musik geäußert. Nun offenbart der frühere Deep Purple-Musiker, dass er daraus einen weiteren folgenschweren Schluss gezogen hat. So plant der 74-Jährige aktuell nicht, noch einmal ein Rock-Album zu komponieren, aufzunehmen und zu veröffentlichen. Dies gab der Sänger und Bassist im Interview bei Chaoszine zu Protokoll. Eintagsfliegen Das heißt: Es wird wohl keinen Nachfolger zum Anfang September 2025 erschienenen CHOSEN geben. "Ich denke nicht, dass ich ein weiteres Rock-Album machen werden. Wisst ihr, warum? Niemand kauft mehr Alben. Ich meine das im Allgemeinen. Ich schreibe diese Sachen, nehme sie auf, mache…
