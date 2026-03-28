Melt Banana live on tour

Alice Cooper und seine Frau Sheryl feierten kürzlich Goldene Hochzeit. Zu diesem Anlass gaben sie sich erneut das Ja-Wort.
Die Ehe zwischen Alice Cooper und Sheryl Cooper (gebürtig Goddard) gehört wohl zu den langlebigsten im Rock-Business. Am 21. März beging das Paar seinen 50. Hochzeitstag. Während einer Zeremonie in der historischen Wrigley Mansion in Phoenix, Arizona erneuerten Alice und Sheryl ihr Eheversprechen. In guten, wie in schlechten Zeiten Vor 220 Gästen, darunter ihre drei Kinder – Calico (44), Dashiell „Dash“ (41) und Sonora (33) – sowie ihren Enkelkinder, vollzog Sheryls 92-jähriger Vater William Goddard die Trauung. Goddard, der wie Coopers Vaters einst ein Priester war, hatte diese Rolle bereits bei der Trauung 1976 inne. Die Coopers lernten sich nur…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.