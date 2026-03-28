Magnetic Spacemen live on tour

Power Paladin

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Power Metal

Hier bekommt das Motto „Wenn schon, denn schon“ einen neuen Sinn – denn wenn es schon komplett überdrehter ­Power Metal sein soll, dann bitte genau solcher! Anstatt alles mit Keyboards und sonstigem Sound-Ballast zuzukleistern (wie es in diesem Soundcheck eine andere Band macht), strotzen die neuen Tracks der Isländer nur so vor Durchschlagskraft. In Sachen […]