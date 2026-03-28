Magnetic Spacemen live on tour

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Danko Jones, Universum25 sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: A Cold Paradise ‘Impatient’ Atreyu ‘All For You’ Avaland ‘Sail On’ Banisher ‘Daymare’ Beartooth ‘Free’ Beyond Creation ‘Reverence’ Bleed From Within ‘Zenith’ Crashdiët ‘Sick Enough For Me’ Cruel Force ‘Savage Gods’ Danko Jones ‘I Love It Louder’ Fateful Finality ‘Spread My Spell’ Grain Of Pain ‘The Offering’ (feat. Eemeli Bodde) Itchy ‘Tribute Song’ Ram-Zet ‘Cranium’ Shoreline ‘Paradox Man’ Social Distortion ‘Born To Kill’ Sons Of Eternity ‘When Fantasy Dies’ Universum25 ‘Zu deiner eigenen Sicherheit’ Varg ‘Immer treu’ (live) Vomitory ‘For Gore And Country’ W.E.B. ‘Morphine For Saints’ Winterfylleth ‘Echoes In The After’ --- Bestens…
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