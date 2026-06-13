Nasty live on tour

Erst kürzlich zog sich Dave Ingram wegen gesundheitlicher Probleme bei Benediction zurück. Für vorübergehenden Ersatz ist gesorgt.
Aufgrund fortschreitender Arthritis und den damit verbundenen Schmerzen sah sich Dave Ingram jüngst gezwungen, das Mikrofon bei Benediction niederzulegen. Dies teilten Band und Sänger am 12. Mai mit. Gleichzeitig verkündeten die Death-Metaller auch, dass sie keine Auftritte absagen wollen und sich daher um Ersatz gekümmert haben. Ein dauerhafter Nachfolger für den Sängerposten steht jedoch noch aus. Abschied Ingram selbst gab vor seinem endgültigen Abgang noch an: „Ich werde 2026 mit der Band einige wenige Konzerte spielen, da ich gerne die Chance hätte, mich zu verabschieden und bei den Fans zu bedanken, die uns über die Jahre unterstützt haben.“ Um welche…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.