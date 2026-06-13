Nick Hakim live on tour

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METAL HAMMER präsentiert: Five Finger Death Punch
Five Finger Death Punch
Five Finger Death Punch beehren die deutschen Fans im kommenden Jahr mit einer fetten Jubiläumstournee zum Debüt THE WAY OF THE FIST.
Five Finger Death Punch haben nächstes Jahr das 20. Jubiläum ihre Debütalbums THE WAY OF THE FIST zu feiern. Und in diesem Rahmen begeben sich die US-Metaller auf große "20th Anniversary World Tour", welche sie auch nach Deutschland führen wird. Im Januar und Februar 2027 macht das Quintett dabei in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart und Berlin Halt. Geballte Ladung Und wie es sich für eine Gruppe mit diesem Status gehört, bringen Five Finger Death Punch hochkarätige Vorbands mit. So fahren mit Lamb Of God sowie Bleed From Within "zwei der dominantesten Kräfte im Hard Rock und Metal" als Special Guests…
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