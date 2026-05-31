Nothing But Thieves live on tour

Nachdem Metallica 2025 LOAD neu aufgelegt hatten, ist diesen Sommer RELOAD dran — es gibt unter anderem ein hochwertiges Boxset.
Rund ein Jahr zu früh für das 30. Jubiläum der im November 1997 erschienenen Scheibe legen Metallica ihr siebtes Studiowerk RELOAD neu auf. Über das Band-eigene Label Blackened Recordings bringen James Hetfield und Co. das von Reuben Cohen bei Lurssen Mastering unter der Aufsicht von Greg Fidelman remasterte Album am 26. Juni 2026 auf den Markt. Die Neuauflage der Vierfach-Platin-Platte gibt es dann in verschiedenen Ausführungen — unter anderem als "Limited Edition Deluxe Box Set" für schlappe 269,99 €. Sammlerstück Vorab ordern kann man sämtliche Varianten ab sofort unter www.metallica.de — dort finden sich auch alle Details sowie die jeweiligen…
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