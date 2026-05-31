Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Mental Cruelty live on tour

teilen
mailen
teilen

November 2026

Dezember 2026

Alles über Mental Cruelty

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
METAL HAMMER Guitar Camp - Staffel 4, Folge 1: Spielen wie Gojira
MH Guitar Camp - Staffel 4_1282x721
In unserer vierten Staffel des METAL HAMMER Guitar Camp zeigen wir euch anschaulich, wie ihr eure Fertigkeiten an der Gitarre verbessern könnt – Tabulaturen inklusive.
Das METAL HAMMER Guitar Camp geht in die vierte Runde! Diesmal springen wir von Klassikern zu den neuen Helden. Alle Folgen unter metal-hammer.de/guitar-camp. Host Alex Scholpp (Tarja Turunen, Farmer Boys, Sinner, Tieflader, Al9x1) nimmt sich der „Next Generation“ an – Musikern und Bands also, die die klassischen Stilmittel der Metal-Gitarre aus den bisherigen Staffeln angenommen und neu interpretiert haben; von Slipknot bis Gojira, von Parkway Drive über Architects bis Bring Me The Horizon – Tabulaturen und Playthroughs inklusive! Ab dem 29. April 2026 zeigt euch Alex alle zwei Wochen exklusive Tipps und Tricks. Die Krönung: Zum Schluss der Reihe am…
Weiterlesen
Zur Startseite