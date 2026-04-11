O.R.B live on tour

Der W.A.S.P.-Frontmann will seinem Publikum auf der kommenden Tour etwas bieten. Deshalb greift er auf wenig(er) gehörte Songs aus seinem Katalog zurück.
Kommenden September und Oktober touren W.A.S.P. durch Kanada und die USA. Als Special Guest mit dabei: KK’s Priest. Neben dem hochkarätigen Line-up hat Band-Chef Blackie Lawless außerdem einige musikalische Überraschungen parat, wie er im Interview mit ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’ verriet. W.A.S.P.: Werkschau der Frühphase Musikalisch wolle sich Lawless auf die ersten Alben mit W.A.S.P., im Speziellen die erste vier, darunter W.A.S.P. (1984), THE LAST COMMAND (1987), INSIDE THE ELECTRIC CIRCUS (1989) und THE HEADLESS CHILDREN (1989) fokussieren. „Die Idee dazu hatten wir bereits 2018, aber als wir mit den Vorbereitungen begannen, wurden wir jäh durch COVID unterbrochen“, erklärte…
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