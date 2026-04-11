The Pighounds live on tour

Gojira stehen heutzutage auf Festival-Line-ups ganz oben. Anlässlich des Geburtstags ihres Debüts blicken wir zurück auf ihre Anfangszeit.
Spätestens 2024 hat auch der nichtmetallische Teil der Welt von den Franzosen aus Ondres gehört, als Gojira als erste Metal-Band bei der Eröffnung der Olympischen Spiele auftraten. Doch bevor sie für diesen Tag ihren Grammy kassierten, stand ein Werk, das heute wie ein verborgenes Relikt wirkt: TERRA INCOGNITA, ihr rätselhaftes, seltenes und bis heute faszinierendes Debüt. Von Godzilla zu Gojira 1996 gründeten die Brüder Joe und Mario Duplantier gemeinsam mit einigen Freunden die Band - damals noch unter dem Namen Godzilla. Joe war zu jenem Zeitpunkt gerade mal 19 Jahre alt, Mario sogar erst 14. Zwischen 1996 und 2000 veröffentlichten…
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