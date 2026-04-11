Sorry About Your Daughter live on tour

Dass die Musikindustrie durch Künstliche Intelligenz verändert wird, ist kein Geheimnis – laut Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith zulasten junger Künstler.
Künstliche Intelligenz wird auch in der Musikindustrie ein immer wichtigerer Bestandteil. Viele Künstler beäugen diese Entwicklung argwöhnisch, mitunter ablehnend, so auch Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith. Wie der Musiker erklärte, sei die Technologie für viele eine Bedrohung – vor allem für junge Bands. Kampf den Maschinen? „Ich mag es einfach nicht“, erklärte Smith über die Verwendung von KI in der Musik gegenüber der argentinischen Plattform ‘UnDinamo - La última Radio de Rock’. „Die Leute scheinen immer mehr mit immer weniger Aufwand zu wollen. Ich finde, der Reiz und der Spaß liegen auch im Weg dorthin, im Prozess selbst und im Kampf.…
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