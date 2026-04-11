Stillborn Soiled live on tour

Anlässlich des 60. Geburtstags von Jerry Cantrell gratulieren wir herzlich und blicken zurück auf sein Leben und seine Karriere.
Wenn Jerry Fulton Cantrell Jr. heute seinen 60. Geburtstag feiert, dann feiert die Rock-Welt weit mehr als nur ein weiteres Lebensjahr eines großen Musikers. Sie feiert einen der prägendsten Gitarristen, Songwriter und Stimmen der harten Musik der Neunziger - einen Mann, dessen Riffs ganze Generationen geprägt haben und dessen Geschichte so rau, ehrlich und vielschichtig ist wie die Musik, die er erschaffen hat. Ein Kind mit klarer Mission Geboren in Tacoma, Washington als ältester Sohn einer Familie mit drei Kindern, wuchs Cantrell unter den Einflüssen der europäischen Wurzeln seiner Mutter auf - sie war halb Norwegerin, halb Tschechin. Schon früh…
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