aurorawave live on tour

Zusammen mit Sylosis und 200 Stab Wounds werden Whitechapel 2027 auf "Burn Forever European Tour 2027" gehen.

Whitechapel waren im Januar und Februar auf Konzertreise durch Europa. Nun kündigen die Death-Metaller aus Knoxville, Tennessee bereits ihre nächste Tournee durch die alte Welt an. Von Januar bis Anfang März 2027 dreht das Sextett um Frontmann Phil Bozeman erneut seine Verstärker auf. Die Band kommt dabei allerdings allein: Als Vorbands fahren zudem Sylosis, 200 Stab Wounds und Tribal Gaze auf die "Burn Forever European Tour 2027" mit. Klangvolle Namen "Wir freuen uns, unsere ‚Burn Forever European Tour 2027‘ bekanntzugeben", gibt Whitchapel-Gitarrist Alex Wade zu Protokoll. "Das wird einen lange überfälligen Headliner-Lauf darstellen — inklusive von einigen der krassesten Namen…