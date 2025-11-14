Odd Couple live on tour

Guns N’ Roses, Linkin Park und Limp Bizkit werden als Headliner beim britischen Download Festival ihre Verstärker aufdrehen.
Kennt ihr das: Ihr fahrt jedes Jahr auf dieselben Festivals und habt Bock, mal ein anderes Open Air auszuchecken? Womöglich wäre dann das Download Festival etwas für euch. Das renommierte Event in Großbritannien hat just sein Line-up für kommendes Jahr bekannt gegeben — und da sind zahlreiche hochkarätige Namen mit von der Partie. So rocken zum Beispiel Linkin Park, Guns N’ Roses und Limp Bizkit als Headliner das vom 10. bis 14. Juni 2026 steigende Event. Stabile Mischung Darüber hinaus haben unter anderem noch Architects, Babymetal, Bad Omens, Behemoth, Blood Incantation, Bloodywood, Cavalera, Elder, Electric Callboy, Gatecreeper, Halestorm und Hollywood…
