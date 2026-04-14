Omar Dahl live on tour

Dass Ozzy Osbourne nicht der umgänglichste Bandchef war, ist bekannt. THE ULTIMATE SIN ist ein musikalisches Zeugnis davon.
Als THE ULTIMATE SIN am 22. Februar 1986 erschien, stand Ozzy Osbourne an einem Wendepunkt. Hinter ihm lagen turbulente Jahre, ein Aufenthalt in einer Entzugsklinik und eine Band, die sich gerade neu sortierte. Vor ihm lag das bis zu diesem Zeitpunkt erfolgreichste Album seiner Solokarriere. Und doch ist THE ULTIMATE SIN ein widersprüchliches Werk in Ozzys Diskografie, um dessen Entstehungsgeschichte sich einiges Drama rankt. Ein Album voller Premieren und Abschiede THE ULTIMATE SIN ist Ozzys viertes Soloalbum und das einzige, auf dem Bassist Phil Soussan zu hören ist. Soussan brachte nicht nur frischen Wind in die Band, sondern auch einen…
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